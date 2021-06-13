У Києві попрощалися з легендарним воїном ОУН і в'язнем радянських таборів Орестом Васкулом

У Києві 12 червня попрощалися з членом Організації українських націоналістів Орестом Васкулом. Церемонія прощання пройшла у Михайлівському золотоверхому соборі.

Учасник і свідок епохи ОУН-УПА помер 8 червня у віці 93 років. Відомо, що він пережив підпілля і радянські табори.

До теми Пережив підпілля і табори: на Київщині помер 93-річний член ОУН

У Києві попрощалися з Орестом Васкулом

На честь Ореста Васкула в столиці влаштували офіційну похоронну процесію за участі Міністерства оборони України та почесного караулу Окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького. Церемонія відспівання відбулась у Михайлівському золотоверхому соборі.



Церемонія прощання з Орестом Васкулом / Фото "Укрінформ"

З воїном ОУН попрощалося багато людей, серед яких чимало політиків та творчих діячів. Зокрема, провести його в останню путь прийшли:

колишній міністр освіти Сергій Квіт;

заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак;

ексочільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович;

провідник добровольчого руху ОУН Микола Коханівський.

За словами представника ОУН, Орест Васкул гідно пережив полон, радянські концтабори, завжди залишався цілісною людиною і зробив чимало для України за життя.



У столиці попрощалися з воїном ОУН Орестом Васкулом / Фото "Укрінформ"

Що відомо про Ореста Васкула