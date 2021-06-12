Удар був настільки потужним, що навіть кількасоткілограмова опора не витримала і завалилася на бік.

Важливо На Південному мосту в Києві зіштовхнулися 6 автівок: рух ускладнений

На місце події оперативно прибули правоохоронці, рятувальні служби та фахівці компанії ДТЕК. Річ у тім, що через пошкодження опори без електроенергії опинилися частина Лівого берега Києва.

Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії, щоб розпочати ремонт аварійної. Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега зі світлом,

– заявили у ДТЕК.

Як пояснили у пресслужбі компанії, відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів. У поліції додали, що через аварії рух вулицею Пухівською перекрили в обидва боки. Що стало причиною аварії, поки не уточнюють.

Вулиця Пухівська, де сталася ДТП: карта



Вантажівка влетіла в опору ЛЕП / Фото Патрульної поліції