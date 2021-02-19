У Києві в Дарницькому районі 7-річний хлопчик поскаржився батькам на болі в районі статевих органів та рота. Як з’ясувалось, його зґвалтував 13-річний родич, який залишився з хлопчиком сам на сам буквально на пів години.

Батьки постраждалої дитини самі залишили його на юного "дядька" – він мав приглядати за меншим. Журналістам розповіли, що у 7-річного хлопчика є проблеми зі здоров’ям й інвалідність.

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В поліції факт зґвалтування підтвердили. Про це пишуть на сайті ТСН. Однак подробиці правоохоронці не повідомляють.

Юний насильник приходиться двоюрідним братом одного з батьків постраждалого.

Відповідно до українського законодавства, кримінальна відповідальність за такий злочин настає з 14 років, а підозрюваному лише 13.

В окремих випадках відповідальність може наставати й з 11 років, за погодженням із прокурором слідчий може звернутися до суду з вимогою застосувати до підозрюваного примусових заходів виховного характеру,

– зазначив пресофіцер Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін.

Він також додав, що з підозрюваним підлітком працюватимуть ювенальні поліцейські.