На Правому березі корки утворилися на всіх дорогах у напрямку центру. На Лівому важко дістатися мостів. Також вкрай ускладнений проїзд на всіх в'їздах у Київ.
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Ситуація погіршується через численні ДТП, що сталися на важливих транспортних артеріях міста.
Де у Києві важко проїхати зранку 14 травня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
- Вулиця Набережно-Рибальська.
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
- Проспект Соборності.
- Проспект Бандери.
- Проспект Перемоги.
- Проспект Героїв Сталінграду.
- Проспект Любомира Гузара.
- Проспект Леся Курбаса.
- Вулиця Миколи Трублаїні.
- Проспект Валерія Лобановського.
- Бульвар Дружби Народів та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті: