У Києві 14 травня знову спостерігаються затори на дорогах

У Києві 14 травня на дорогах утворились затори. Куди краще не їхати зранку в останній робочий день тижня, розповідає сайт 24 каналу.

На Правому березі корки утворилися на всіх дорогах у напрямку центру. На Лівому важко дістатися мостів. Також вкрай ускладнений проїзд на всіх в'їздах у Київ.

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Ситуація погіршується через численні ДТП, що сталися на важливих транспортних артеріях міста.

Де у Києві важко проїхати зранку 14 травня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Затори у Києві 14 травня / Фото Google maps