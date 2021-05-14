У Києві 14 травня знову спостерігаються затори на дорогах

14 травня 2021 , 05:25
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Джерело:

24 канал

У Києві 14 травня на дорогах утворились затори. Куди краще не їхати зранку в останній робочий день тижня, розповідає сайт 24 каналу.

На Правому березі корки утворилися на всіх дорогах у напрямку центру. На Лівому важко дістатися мостів. Також вкрай ускладнений проїзд на всіх в'їздах у Київ.

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Ситуація погіршується через численні ДТП, що сталися на важливих транспортних артеріях міста.

Де у Києві важко проїхати зранку 14 травня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська").
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст.
  • Вулиця Набережно-Рибальська.
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька.
  • Проспект Соборності.
  • Проспект Бандери.
  • Проспект Перемоги.
  • Проспект Героїв Сталінграду.
  • Проспект Любомира Гузара.
  • Проспект Леся Курбаса.
  • Вулиця Миколи Трублаїні.
  • Проспект Валерія Лобановського.
  • Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:


Затори у Києві 14 травня / Фото Google maps

Автор: Олексій Чибісов