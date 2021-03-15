У Києві на Сагайдачного горів ресторан: відео

У Києві пізно ввечері 15 березня сталась пожежа на вулиці Сагайдачного. У соцмережах пишуть, що горів ресторан "Алаверди".

Загоряння виникло у витяжній шафі. Вогонь вже потушили. Жертв та постраждалих немає. На місці працювали рятувальники ДСНС.

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Вогонь та іскри

На кадрах, які опублікували у спільноті "Київ Оперативний" видні іскри та вогонь. Ймовірно вогонь пошкодив електромережі.

Пожежа виникла неподалік станції метро "Поштова площа", начебто у приміщенні грузинського ресторану "Алаверди".

У Києві на Сагайдачного горить ресторан: відео

Автор допису зазначив, що на вулиці Сагайдачного "сьогодні все пішло не так", оскільки вдень на цій вулиці була інша халепа – прорвало каналізацію й просто посеред дороги з’явився невеликий фонтан.

Вогонь побороли

Пізінше на фейсбук-сторінці ДСНС з'явилась інофрмація, що пожежа виникла за адресою: вулиця Сагайдачного, 10.

Вогонь розповсюдився на електрокабелі. О 21:33 загоряння було локалізовано на площі 35 квадратних метрів та о 21:39 ліквідовано.