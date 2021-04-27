Батьки пиячили та сварилися: подробиці кривавого вбивства родини 16-річним підлітком

Хлопець, якого затримали за вчинення потрійного вбивства, може уникнути довічного ув'язнення. Оскільки йому ще не виповнилося 18.

Як повідомили у департаменті карного розшуку поліції України, слідчим затриманий заявив, що його "перемкнуло". При цьому він нібито давав 8-річному брату "останній шанс", але той не "виправився".

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Якщо суд визнає провину хлопця, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Після вбивства жив поруч з тілами

Вбивство сталося на вулиці Ревуцького на Харківському житловому масиві десь 23 квітня.

Правоохоронці про злочин дізналися лише після того, як до них звернулася бабуся підлітка. Поліцейські викликали рятувальників, які зламали двері. Всередині копи побачили тіла чоловіка, жінки та їх 8-річного сина.

Після проведення оперативних заходів, слідчі з'ясували особу ймовірного вбивці. Ним виявився старший син подружжя, якому нещодавно виповнилося 16.

Хлопець на ім'я Максим, як стверджують сусіди, був ввічливим, однак нерідко випивав. Також підліток скаржився на те, що матір та батько постійно пиячать та принижують його.

Після вбивства підліток кілька діб перебував у квартирі поруч із загиблими. Однак кинувся тікати, коли дізнався, що його батьків почали розшукувати.

У скоєному зізнався

16-річного підозрюваного поліцейські затримали на вулиці, де він гуляв. При собі хлопець мав ніж. У вчиненні вбивства підліток зізнався.

Правоохоронці з'ясували, що підліток під час конфлікту спочатку зарізав батька. Потім він накинувся на матір, а згодом – розправився із братиком. Через що саме сталася сварка між хлопцем та дорослими, з'ясовують слідчі. Сусіди, як дізналися журналісти ТСН, зазначають, що сімейні конфлікти були для цієї родини нормою. Їм навіть іноді доводилося викликати правоохоронців.

При цьому останні дні ніякого галасу з квартири не чули. Сам підліток виходив на вулицю гуляти.

У справі слідчі вже призначили психологічну експертизу. Досудове розслідування жахливого вбивства триває.