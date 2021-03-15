У Києві протягом ночі на 16 березня та зранку очікується густий туман. Видимість на дорогах буде обмеженою – 200-500 метрів.

Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. У місті оголошено перший рівень небезпечності – "жовтий".

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Поради для водіїв

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі

Туман накрив не лише столицю

Така туманна погода буде на усьому Півдні України, окрім Сумської області. Також туман прогнозують у Вінницькій та Черкаській областях.