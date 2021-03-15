У Києві стоїть туман: водіїв попереджають про небезпеку
Північну Україну охопив туман / pixabay
У Києві протягом ночі на 16 березня та зранку очікується густий туман. Видимість на дорогах буде обмеженою – 200-500 метрів.
Джерело:"Укргідрометцентр!
Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. У місті оголошено перший рівень небезпечності – "жовтий".
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Поради для водіїв
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
- уникати різких маневрів на дорозі
Туман накрив не лише столицю
Така туманна погода буде на усьому Півдні України, окрім Сумської області. Також туман прогнозують у Вінницькій та Черкаській областях.
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