У Києві стоїть туман: водіїв попереджають про небезпеку

Джерело:"Укргідрометцентр!
У Києві протягом ночі на 16 березня та зранку очікується густий туман. Видимість на дорогах буде обмеженою – 200-500 метрів.
Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. У місті оголошено перший рівень небезпечності – "жовтий".
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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
Така туманна погода буде на усьому Півдні України, окрім Сумської області. Також туман прогнозують у Вінницькій та Черкаській областях.