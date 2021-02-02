Другий випадок падіння з висоти неповнолітньої дівчинки стався у Києві за останню добу. Трагедія сталася на вулиці Михайла Максимовича у Голосіївському районі столиці.

Джерело: пресслужба поліції Києва Правоохоронці розслідують чергове самогубство, яке скоїла школярка. З кваліфікацією смертельної події слідчі поки що не визначилися. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме призвело до загибелі дитини. Що відомо про падіння 13-річної дівчинки з висоти у Києві

На місці трагічної події працюють слідчі / Фото dtp.kiev.ua Загибла 2007 року народження мешкала в будинку, з балкона якого вистрибнула.

Як з'ясували правоохоронці, перед падінням дівчинка залишила шкільний портфель та мобільний телефон.

Впала дівчинка з балкона загального призначення. Від отриманих травм вона загинула миттєво. На місці події працювали лікарі швидкої, які нічим дитині допомогти не змогли. Наразі слідчі опитують свідків жахливого інциденту, а також намагаються встановити всі обставини трагедії.

Дівчинка впала з балкона 17 поверху / Фото dtp.kiev.ua