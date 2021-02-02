У Києві з 17 поверху вистрибнула 13-річна дівчинка : фото

2 лютого 2021 , 18:06
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Другий випадок падіння з висоти неповнолітньої дівчинки стався у Києві за останню добу. Трагедія сталася на вулиці Михайла Максимовича у Голосіївському районі столиці.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Правоохоронці розслідують чергове самогубство, яке скоїла школярка. З кваліфікацією смертельної події слідчі поки що не визначилися.

Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме призвело до загибелі дитини.

Що відомо про падіння 13-річної дівчинки з висоти у Києві


На місці трагічної події працюють слідчі / Фото dtp.kiev.ua

  • Загибла 2007 року народження мешкала в будинку, з балкона якого вистрибнула.
  • Як з'ясували правоохоронці, перед падінням дівчинка залишила шкільний портфель та мобільний телефон.
  • Впала дівчинка з балкона загального призначення. Від отриманих травм вона загинула миттєво.

На місці події працювали лікарі швидкої, які нічим дитині допомогти не змогли. Наразі слідчі опитують свідків жахливого інциденту, а також намагаються встановити всі обставини трагедії.


Дівчинка впала з балкона 17 поверху / Фото dtp.kiev.ua