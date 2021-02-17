У Києві ввечері 17 лютого правоохоронці збираються обмежити рух центральними вулицями через проведення масових акцій. Також поліція посилює охорону у столиці.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів, йдеться у повідомленні правоохоронців.

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До органів місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва. А відтак поліцейські посилили заходи безпеки у місцях їх проведення.

До забезпечення правопорядку залучили також кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу.

У зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух.

Просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації,

– повідомляє пресслужба МВС.