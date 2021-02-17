У Києві перекриють центральні вулиці через протестні акції
У Києві ввечері 17 лютого правоохоронці збираються обмежити рух центральними вулицями через проведення масових акцій. Також поліція посилює охорону у столиці.
Джерело:Нацполіція
Працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів, йдеться у повідомленні правоохоронців.
Читайте також У Києві ще одна дівчина випала з багатоповерхівки: це 7-й випадок за два місяці
До органів місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва. А відтак поліцейські посилили заходи безпеки у місцях їх проведення.
До забезпечення правопорядку залучили також кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу.
У зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух.
Просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації,
– повідомляє пресслужба МВС.
Поділитися новиною