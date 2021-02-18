У Києві на Лук’янівці знайшли труп: чоловік змерз на зупинці

У Києві 18 лютого на зупинці, що просто біля виходу з метро "Лук’янівська", знайшли замерзлого чоловіка. Ймовірно він помер від переохолодження.

Про це журналістам повідомили очевидці. На місце події прибула слідчо-оперативна група та криміналіст. Правоохоронці з’ясовуватимуть обставини цієї смерті.

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Наразі ніяких подробиць немає. Ймовірно, чоловік просто змерз на морозі. У столиці зараз -16, а вночі було холодніше.

У Києві на смерть замерз чоловік / Фото Kyiv Mediа

До слова, 17 лютого у Парку партизанської слави, що у Дарницькому районі Києва знайшли мертву молоду дівчину. Її кишені були вивернуті, у ЗМІ повідомляли, що ймовірно її чимось накачали, а потім пограбували.

А минулого місяця у столиці трагічно загинув двірник-індієць. Його звали Аптар. Чоловік повернувся з лікарні й не зміг зайти у свою нічліжку. Він вклався спати у покинутому автобусі у дворі на Борщагівці й замерз на смерть на морозі. Його тіло відвезли на батьківщину – в Індії в чоловіка залишився брат та мама.