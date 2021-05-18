У Києві дощ, град та гримить: якою буде погода надалі

У Києві 18 травня з неба падав град з дощем, подекуди був чутний грім. Зранку спостерігався туман. Метеорологи зазначають, що це не типова погода для травня.

Зокрема метеорологиня Наталка Діденко зазначила, що "якби не бузок із каштанами, то можна було б і помилитися сезоном". Вона прогнозує аналогічну погоду й завтра – у середу 19 травня знову дощі та грози.

Погода в Україні Прогноз погоди на 19 травня: дощі та грози не відпускатимуть Україну

Град, дощ 18 травня

У Києві у вівторок зранку майже не було сонця й потроху дощило, а у другій половині дня випав навіть град.

Погода 19 травня

Завтра, у середу, погода буде аналогічною.

Беріть парасолі, будьте уважними на дорогах, мокро, слизько! Вдень повітря буде свіжим, максимально близько +18 градусів,

– пише Діденко.

Така дощова погода триматиметься до кінця тижня. Потепління чекають у суботу 22 травня. Буде нарешті сонячно та тепло.