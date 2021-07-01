Правоохоронці, які опитали потерпілого, відкрили кримінальне провадження за статею про крадіжку. За 3 дні з моменту вчинення злочину ймовірну зловмисницю затримали. За даними спільноти "Київ оперативний", вона виявилася 19-річною ромкою, що вже неодноразово попадалася за вчинення подібних злочинів.

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​​3 дні ходила з документами американця

Судячи з запису з камери спостереження, зловмисниця діяла разом із поплічниками. Вони переслідували дипломата та витягли у нього з кишені гаманець.

Молоду зловмисницю затримали. Як з'ясували поліцейські безпосередню крадіжку гаманця іноземця могла здійснити уродженка Закарпаття Ірина Ласлова.

Частина викрадених у помічника аташе речей перебувала при затриманій. Зокрема, водійське посвідчення, дипломатична картка та банківські картки.

30 червня дівчині повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо її визнають винною, судді можуть покарати її штрафом карається штрафом у 1050 гривень або громадськими роботами на термін від 80 до 240 годин. Також у Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 3 років позбавлення волі.

Незабаром служителі Феміди обиратимуть затриманій запобіжний захід.

Дивіться відео з ромами, які викрали гаманець у помічника аташе посольства США: