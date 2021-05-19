У Києві поліція побила художника Бугайчука: нібито чинив опір

У Києві на Подолі в ніч на 19 травня поліція жорстко затримала художника Мітю Бугайчука. Правоохоронці зламали чоловікові ніс й тримали у кайданках кілька годин.

Така дикість, зі слів поліції, була обумовлена тим, що затриманий нібито чинив опір, був п’яний та ймовірно викинув пакетик з наркотиками. Водночас правоохоронці почали службове розслідування, яке оцінить правомірність дій поліцейських.

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Версія Бугайчука

Дмитро Бугайчук зустрівся із другом на Подолі. До них раптом під'їхали співробітники поліції та наказали підійти до автомобіля.

Коротко поясню. Невідомий чувак підійшов до мене і попросив підійти до поліцейської машини. На питання з якої радості, одразу дав мені в ніс. Я втратив свідомість. Далі вони мене довго вовтузили по асфальту,

– розповідає постраждалий художник.

Доповнення адвоката

Після цього Бугайчуку продовжили завдавати ударів та вдягли кайданки. В них він був понад дві години, про це розповів "Суспільному" адвокат художника Всеволод Ігнатенко.

За його словами, затримання Бугайчука юридично ніхто не оформлював.

Після цього приїхала слідча оперативна група і під протокол огляду місця події вилучили якийсь пакунок із речовиною нібито схожою на якийсь наркотичний засіб. Поки що ми не можемо нічого стверджувати, оскільки триває експертиза. Ми з підзахисним проїхались до відділку поліції, він надав свої пояснення,

– сказав Ігнатенко.

Як написав знайомий Бугайчука Іван Скорина, один зі спецпризначенців, який бив чоловіка, є переатестованим працівником "Беркута". За словами чоловіка, він також причетний до побиття співвласника видання "Букви" у 2017 році.

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Версія поліції

За версією поліції Києва, під час патрулювання Подільського району спецпризначенці помітили двох "підозрілих" незнайомців, а ті почали від них втікати. Правоохоронці спіймали одного з них.

"Чоловік перебував із явними ознаками алкогольного сп’яніння та при затриманні чинив опір, а відтак було прийнято рішення застосувати сльозогінний газ та кайданки. При цьому, коли незнайомець втікав, поліцейські побачили, як він викинув із кишені телефон та якийсь пакет. Тому далі у присутності понятих правоохоронці провели огляд місця події та на тротуарі виявили зіппакет із речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану", – повідомили у поліції.

За їх інформацією, для документування події прибула слідчо-оперативна група, а також карета швидкої медичної допомоги, а вилучений пакет направили на експертне дослідження.

У поліції відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотичних засобів.