Молодому хлопцеві відірвало ногу на будмайданчику в Києві: фото 18+
У Києві 20-річному будівельнику відрізало ногу спеціальним міксером / "Народна правда"
У Києві на одному з будівельних майданчиків одному робітнику відірвало ногу. Потерпілому – лише 20 років. Інцидент трапився вранці 21 лютого у Шевченківському районі української столиці.
Джерело:Преслужба Нацполіції Києва
Хлопець зараз перебуває у лікарні. Його з місця забрала швидка. Окрім медиків, також там працювали правоохоронці. Останні наразі з'ясовують усі причини та обставини.
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Деталі від поліції
- Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілий працює оператором промислового міксера.
- Ніхто зі свідків не бачив, як нога хлопця потрапила всередину спецобладнання.
- Поки жодних кримінальних проваджень не відкривали. Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Увага! Фотографія нижче – не для людей зі слабкими нервами (18+)
Хлопець працював на промисловому міксері / Фото dtp.kiev.ua
Інші подробиці
- За даними "Вартових Еспресо" нещасний випадок трапився поблизу столичного проспекту Чорновола.
- Будівельний майданчик розташовується на вулиці Річній. Цю місцевість ще називають Солдатська слобідка
- Хлопцеві ногу відірвало бетонним міксером, на якому він працював.
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