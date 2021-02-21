Молодому хлопцеві відірвало ногу на будмайданчику в Києві: фото 18+

У Києві на одному з будівельних майданчиків одному робітнику відірвало ногу. Потерпілому – лише 20 років. Інцидент трапився вранці 21 лютого у Шевченківському районі української столиці.

Хлопець зараз перебуває у лікарні. Його з місця забрала швидка. Окрім медиків, також там працювали правоохоронці. Останні наразі з'ясовують усі причини та обставини.

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Деталі від поліції

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілий працює оператором промислового міксера.

Ніхто зі свідків не бачив, як нога хлопця потрапила всередину спецобладнання.

Поки жодних кримінальних проваджень не відкривали. Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

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Хлопець працював на промисловому міксері / Фото dtp.kiev.ua

Інші подробиці

За даними "Вартових Еспресо" нещасний випадок трапився поблизу столичного проспекту Чорновола.

Будівельний майданчик розташовується на вулиці Річній. Цю місцевість ще називають Солдатська слобідка

Хлопцеві ногу відірвало бетонним міксером, на якому він працював.

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