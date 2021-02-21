Молодому хлопцеві відірвало ногу на будмайданчику в Києві: фото 18+

Джерело:Преслужба Нацполіції Києва
У Києві на одному з будівельних майданчиків одному робітнику відірвало ногу. Потерпілому – лише 20 років. Інцидент трапився вранці 21 лютого у Шевченківському районі української столиці.
Хлопець зараз перебуває у лікарні. Його з місця забрала швидка. Окрім медиків, також там працювали правоохоронці. Останні наразі з'ясовують усі причини та обставини.
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Хлопець працював на промисловому міксері / Фото dtp.kiev.ua
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