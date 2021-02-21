Молодому хлопцеві відірвало ногу на будмайданчику в Києві: фото 18+

21 лютого 2021 , 15:52
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Джерело:

Преслужба Нацполіції Києва

У Києві на одному з будівельних майданчиків одному робітнику відірвало ногу. Потерпілому – лише 20 років. Інцидент трапився вранці 21 лютого у Шевченківському районі української столиці.

Хлопець зараз перебуває у лікарні. Його з місця забрала швидка. Окрім медиків, також там працювали правоохоронці. Останні наразі з'ясовують усі причини та обставини.

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Деталі від поліції

  • Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілий працює оператором промислового міксера.
  • Ніхто зі свідків не бачив, як нога хлопця потрапила всередину спецобладнання.
  • Поки жодних кримінальних проваджень не відкривали. Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Увага! Фотографія нижче – не для людей зі слабкими нервами (18+)


Хлопець працював на промисловому міксері / Фото dtp.kiev.ua

Інші подробиці

  • За даними "Вартових Еспресо" нещасний випадок трапився поблизу столичного проспекту Чорновола.
  • Будівельний майданчик розташовується на вулиці Річній. Цю місцевість ще називають Солдатська слобідка
  • Хлопцеві ногу відірвало бетонним міксером, на якому він працював.

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