У Києві у 2021 році планують капремонт Хрещатику
У Києві планують відремонтувати головну вулицю – Хрещатик. Що планують зробити — читайте у статті.
Інститут Київдормістпроект розробляє план оновлення зовнішнього вигляду та функціоналу головної вулиці Україні. Про це повідомляє "Вечірній Київ".
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Капітальний ремонт на Хрещатику, згідно з проєктом, розпочнеться від Європейської площі — на місці стику бруківки та асфальту і продовжиться аж до Бессарабської площі — до точки примикання бульвару Тараса Шевченка.
Загалом на Хрещатику відремонтують 1165 метрів дорожнього покриття та тротуарної частини.
Фахівці нашого інституту працюють, зокрема, над капітальним ремонтом вулиці Хрещатик з неповною заміною конструкції дорожнього одягу та капітальним ремонтом тротуарів,
— розповів директор інституту Володимир Воробйов.
Також на вулиці облаштують велодоріжки та проведуть капітальний ремонт інженерних мереж.
Що будуть оновлювати
Для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачається й ремонт фонтанів, заміна пошкоджених зелених насаджень, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, що цього потребують.
Над проєктом працює великий колектив фахівців на чолі з головним інженером проєкту Геннадієм Кибальчуком.
Партнером у розробці проєкту є ТОВ "Архітектурна студія "Колесников".
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