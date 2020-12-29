У Києві планують відремонтувати головну вулицю – Хрещатик. Що планують зробити — читайте у статті.

Інститут Київдормістпроект розробляє план оновлення зовнішнього вигляду та функціоналу головної вулиці Україні. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

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Капітальний ремонт на Хрещатику, згідно з проєктом, розпочнеться від Європейської площі — на місці стику бруківки та асфальту і продовжиться аж до Бессарабської площі — до точки примикання бульвару Тараса Шевченка.

Загалом на Хрещатику відремонтують 1165 метрів дорожнього покриття та тротуарної частини.

Фахівці нашого інституту працюють, зокрема, над капітальним ремонтом вулиці Хрещатик з неповною заміною конструкції дорожнього одягу та капітальним ремонтом тротуарів,

— розповів директор інституту Володимир Воробйов.

Також на вулиці облаштують велодоріжки та проведуть капітальний ремонт інженерних мереж.

Що будуть оновлювати

Для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачається й ремонт фонтанів, заміна пошкоджених зелених насаджень, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, що цього потребують.

Над проєктом працює великий колектив фахівців на чолі з головним інженером проєкту Геннадієм Кибальчуком.

Партнером у розробці проєкту є ТОВ "Архітектурна студія "Колесников".