Протягом 21 березня у столиці буде вітряно. Пориви сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду.

Потужний вітер прийде у Київ протягом наступної години. Вітряно у столиці буде до кінця доби 21 березня. Важливо Україну знову накриють снігопади – перелік регіонів Штормове попередження на 21 березня Синоптики Укргідрометцентру говорять про I рівень небезпечності – жовтий. У КМДА нагадали основні рекомендації під час сильного вітру: Усі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.

На вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру потрібно сховатися у найближчому приміщенні.

Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйтеся поруч із ними.

При падінні дерев чи гілок травмуванні людей нейгайно інформуйте про це екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Зима ще не відступить З 22 березня синоптики прогнозують погіршення погоди: більшість регіонів знову накриють снігопади.

На Заході та Півночі у понеділок, 22 березня, прогнозують хмарну погоду,

Сніг або мокрий сніг прогнозують зокрема на Київщині.

У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+5 градусів.