У Києві оголосили штормове попередження
У Києві буде штормовий вітер / Unsplash.com
Протягом 21 березня у столиці буде вітряно. Пориви сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду.
Джерело:КМДА
Потужний вітер прийде у Київ протягом наступної години. Вітряно у столиці буде до кінця доби 21 березня.
Важливо Україну знову накриють снігопади – перелік регіонів
Штормове попередження на 21 березня
Синоптики Укргідрометцентру говорять про I рівень небезпечності – жовтий.
У КМДА нагадали основні рекомендації під час сильного вітру:
- Усі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.
- На вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
- У разі сильного вітру потрібно сховатися у найближчому приміщенні.
- Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйтеся поруч із ними.
- При падінні дерев чи гілок травмуванні людей нейгайно інформуйте про це екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Зима ще не відступить
- З 22 березня синоптики прогнозують погіршення погоди: більшість регіонів знову накриють снігопади.
- На Заході та Півночі у понеділок, 22 березня, прогнозують хмарну погоду,
- Сніг або мокрий сніг прогнозують зокрема на Київщині.
- У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+5 градусів.
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