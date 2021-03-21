У Києві оголосили штормове попередження

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Джерело:

КМДА

Протягом 21 березня у столиці буде вітряно. Пориви сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду.

Потужний вітер прийде у Київ протягом наступної години. Вітряно у столиці буде до кінця доби 21 березня.

Важливо Україну знову накриють снігопади – перелік регіонів

Штормове попередження на 21 березня

Синоптики Укргідрометцентру говорять про I рівень небезпечності – жовтий.

У КМДА нагадали основні рекомендації під час сильного вітру:

  • Усі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.
  • На вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
  • У разі сильного вітру потрібно сховатися у найближчому приміщенні.
  • Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйтеся поруч із ними.
  • При падінні дерев чи гілок травмуванні людей нейгайно інформуйте про це екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Зима ще не відступить

  • З 22 березня синоптики прогнозують погіршення погоди: більшість регіонів знову накриють снігопади.
  • На Заході та Півночі у понеділок, 22 березня, прогнозують хмарну погоду,
  • Сніг або мокрий сніг прогнозують зокрема на Київщині.
  • У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+5 градусів.