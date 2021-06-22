На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Втім, лікарям не залишилося нічого, окрім як констатувати смерть жінки. Правоохоронці намагаються встановити всі обставини падіння потерпілої.
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Ймовірно, киянка випала з вікна внаслідок нещасного випадку.
Що відомо про загибель 48-річної жінки у Києві
- Інцидент стався близько 7:30. Жителька одного з будинків на вулиці Сергія Данченка випала з висоти 23 поверху.
- Жодних шансів вижити після падіння у неї не було. Від отриманих травм вона загинула миттєво.
- За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження. Його кваліфікували як умисне вбивство із позначкою "нещасний випадок".
Що саме сталося у квартирі постраждалої вранці, та чому вона впала з висоти, з'ясовують слідчі.
Дивіться відео з місця падіння жінки з висоти у Києві: