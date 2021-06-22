Шансів вижити не було: у Києві з 23 поверху випала 48-річна жінка: відео

Трагедія сталася у Подільському районі Києва вранці 22 червня. З вікна багатоповерхівки на вулиці Сергія Данченка випала жінка.

На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Втім, лікарям не залишилося нічого, окрім як констатувати смерть жінки. Правоохоронці намагаються встановити всі обставини падіння потерпілої.

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Ймовірно, киянка випала з вікна внаслідок нещасного випадку.

Що відомо про загибель 48-річної жінки у Києві

Інцидент стався близько 7:30. Жителька одного з будинків на вулиці Сергія Данченка випала з висоти 23 поверху.

Жодних шансів вижити після падіння у неї не було. Від отриманих травм вона загинула миттєво.

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження. Його кваліфікували як умисне вбивство із позначкою "нещасний випадок".

Що саме сталося у квартирі постраждалої вранці, та чому вона впала з висоти, з'ясовують слідчі.

Дивіться відео з місця падіння жінки з висоти у Києві:

У 2020 та 2021 роках в Україні, як стверджують поліцейські, стрімко збільшилася кількість випадків самогубств як серед дорослих, так і серед дітей. Із чим це пов'язано, невідомо.