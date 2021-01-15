У Києві затримали організаторку інтернет-магазину, через який вона продавала амфетамін. Поштою їй надсилали великі партії, зловмисниця фасувала "товар" й надсилала його збувачам, які теж працювали в цьому магазині.

За таку діяльність дівчина тепер може потрапити до в'язниці – їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

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Що відомо про затримання дівчини

Зловмисницю спіймали на одній із вулиць Києва з черговою посилкою забороненої речовини. У неї вилучили пакунок з амфетаміном.

Під час обшуку в квартирі жінки правоохоронці вилучили фасувальні матеріали, електронні ваги, нотатки про кількість збутих наркотиків, а також ґаджети. Речовину направили на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють джерело та канал постачання психотропних речовин. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до збуту наркотиків.



Вилучені наркотики / Фото Нацполіції