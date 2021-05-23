На щастя, жертв внаслідок інциденту немає. Однак іномарка добряче постраждала від дій своєї власниці.

Важливо Проїхав на даху майже 100 метрів: у Києві трапилась карколомна ДТП з іномарками – фото, відео

Деталі аварії

За попередніми даними, водійка Honda була у стані алкогольного сп'яніння. Тож, не дивно, що вона не впоралася з кермуванням та на великій швидкості влетіла у стовп. Внаслідок сильно удару частина колони розтрощилася, але конструкція не впала.

Сама водійка отримала забої та сильну травму нова, проте від госпіталізації відмовилася. На місце події оперативно прибули правоохоронці та чоловік горе-кермувальниці. Поліцейські склали протокол та зробили їй тест на наявність алкоголю в організмі. Він показав результат у 1,77 проміле.

Зверніть увагу! Допустима норма за змістом алкоголю в крові водія в Україні складає 0,2 проміле. Таким чином водійка перевищила допустиму норму у майже 9 разів.

У Києві водійка іномарки влетіла у стовп: дивіться відео