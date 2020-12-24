У Києві 24 грудня перед вихідними утворились страшні затори: онлайн карта
Київ стоїть у заторах / 24 канал
У Києві 24 грудня напередодні 3 днів вихідних на дорогах утворились жахливі затори. Онлайн-карта столиці показує 9-бальний рівень пробок. Найгірше у центрі міста.
Завершення останнього робочого дня тижня та ще й на католицький Святвечір стали причиною 9-бальних заторів у столиці України . Про це свідчать дані Google Maps.
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Щоправда, київські мости (крім "Південного) наразі "зелені", там немає великих заторів
Ситуацію на дорогах погіршують складні погодні умови.
Де спостерігаються затори у Києві перед вихідними:
- Бульвар Лесі Українки "червоний" в обидві сторони.
- Проспект Перемоги від Бессарабки до розв'язки на вулицю Чорновола.
- В районі залізничного вокзалу теж всюди або глухі затори, або тягнучки.
- Стоїть і Вадима Гетьмана в районі Шулявки, і Чоловський бульвар.
- Бульвар Дружби народів від метро "Деміївської" до метро "Дружби народів" у бік центру.
- Традиційно важко проїхати у районі метро "Почайна".
- Ускладнений рух й на Набережно-Рибальській в бік Оболоні.
- Район метро "Лівобережна" також паралізовано.
Де у Києві 24 грудня затори / Скриншот Google Maps
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