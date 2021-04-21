У Києві у неділю 25 квітня відбудеться 5-й Міжнародний Євро Марафон. З 8:00 до 15:30 на деяких вулицях буде заборонений рух автотранспорту.

Kyiv Euro Marathon проводять щороку. У 2021-му він пройде без глядачів через епідемію коронавірусу. Читайте також Насипали сміття та розбили скло: у Києві покарали "героя" парковки – відео Які вулиці перекриватимуть На маршруті марафону заборонять рух транспорту. Ось він: вулиця Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський"),

рух вулицею Саксаганського у напрямку площі Перемоги,

з площі Перемоги проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вулиці Академіка Янгеля,

на перехресті проспекту Перемоги з вулиці Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги,

з площі Перемоги – вулицею Саксаганського,

фініш – вулиця Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту). Про зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково. Захід проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.