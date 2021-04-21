У Києві 25 квітня відбудеться Євромарафон: які вулиці перекриють

Джерело:КМДА
У Києві у неділю 25 квітня відбудеться 5-й Міжнародний Євро Марафон. З 8:00 до 15:30 на деяких вулицях буде заборонений рух автотранспорту.
Kyiv Euro Marathon проводять щороку. У 2021-му він пройде без глядачів через епідемію коронавірусу.
Читайте також Насипали сміття та розбили скло: у Києві покарали "героя" парковки – відео
На маршруті марафону заборонять рух транспорту. Ось він:
Про зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково.
Захід проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.