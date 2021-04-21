У Києві 25 квітня відбудеться Євромарафон: які вулиці перекриють

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Джерело:

КМДА

У Києві у неділю 25 квітня відбудеться 5-й Міжнародний Євро Марафон. З 8:00 до 15:30 на деяких вулицях буде заборонений рух автотранспорту.

Kyiv Euro Marathon проводять щороку. У 2021-му він пройде без глядачів через епідемію коронавірусу.

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Які вулиці перекриватимуть

На маршруті марафону заборонять рух транспорту. Ось він:

  • вулиця Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський"),
  • рух вулицею Саксаганського у напрямку площі Перемоги,
  • з площі Перемоги проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вулиці Академіка Янгеля,
  • на перехресті проспекту Перемоги з вулиці Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги,
  • з площі Перемоги – вулицею Саксаганського,
  • фініш – вулиця Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Про зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково.

Захід проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.