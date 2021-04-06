У Києві на 25% збільшили вартість проїзду у 16 маршрутках
Проїзд у маршрутках Києва подорожчав до 10 гривень / glavcom.ua
Приватні перевізники за власним планом підвищили вартість проїзду деякими маршрутними таксі. Збільшення проїзду з 8 до 10 гривень торкнулося 16 зі 150 маршрутів.
Джерело:Укрінформ
За словами керівника Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, нові цінники у маршрутках впровадили з 3 квітня. Підвищення проїзду сталося через зменшення пасажиропотоку внаслідок карантину, збільшення вартості палива, а також інших витрат, які несуть підприємці.
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Які маршрутки у Києві підвищили ціни на проїзд
Вартість проїзду збільшилася до 10 гривень на маршрутних таксі:
- № 150 вулиця Милославська — Індустріальний шляхопровід;
- № 192 метро "Почайна" — вулиця Милославська;
- № 405 універмаг "Дитячий світ" — вулиця Милославська;
- № 414 площа Дарницька — вулиця Бальзака";
- № 418 вулиця Лісківська — метро "Чернігівська";
- № 422 Рембаза — вулиця Маршальська;
- № 437 вулиця Обухівська — вулиця Наталії Ужвій;
- № 439 площа Перемоги — Виноградар;
- № 444 метро "Дружби народів" — вулиця Метрологічна;
- № 461 метро "Виставковий центр" — метро "Святошин";
- № 470 вулиця Ягідна — Національний музей історії України у Другій світовій війні;
- № 472 проспект Георгія Гонгадзе — метро "Мінська";
- № 476 вулиця Північна — метро "Дарниця";
- № 485 метро "Героїв Дніпра" — проспект Володимира Маяковського;
- № 529 Бортничі — проспект Маяковського;
- № 559 метро "Героїв Дніпра" — метро "Мінська".
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