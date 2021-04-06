У Києві на 25% збільшили вартість проїзду у 16 маршрутках

Приватні перевізники за власним планом підвищили вартість проїзду деякими маршрутними таксі. Збільшення проїзду з 8 до 10 гривень торкнулося 16 зі 150 маршрутів.

За словами керівника Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, нові цінники у маршрутках впровадили з 3 квітня. Підвищення проїзду сталося через зменшення пасажиропотоку внаслідок карантину, збільшення вартості палива, а також інших витрат, які несуть підприємці.

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Які маршрутки у Києві підвищили ціни на проїзд

Вартість проїзду збільшилася до 10 гривень на маршрутних таксі:

№ 150 вулиця Милославська — Індустріальний шляхопровід;

№ 192 метро "Почайна" — вулиця Милославська;

№ 405 універмаг "Дитячий світ" — вулиця Милославська;

№ 414 площа Дарницька — вулиця Бальзака";

№ 418 вулиця Лісківська — метро "Чернігівська";

№ 422 Рембаза — вулиця Маршальська;

№ 437 вулиця Обухівська — вулиця Наталії Ужвій;

№ 439 площа Перемоги — Виноградар;

№ 444 метро "Дружби народів" — вулиця Метрологічна;

№ 461 метро "Виставковий центр" — метро "Святошин";

№ 470 вулиця Ягідна — Національний музей історії України у Другій світовій війні;

№ 472 проспект Георгія Гонгадзе — метро "Мінська";

№ 476 вулиця Північна — метро "Дарниця";

№ 485 метро "Героїв Дніпра" — проспект Володимира Маяковського;

№ 529 Бортничі — проспект Маяковського;

№ 559 метро "Героїв Дніпра" — метро "Мінська".