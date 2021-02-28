Знову втомився: у Києві на "мосту Кличка" виявили тріщини – фото

У Києві на скляному мосту, який ще називають "мостом Кличка", з'явилися нові тріщини. Їх помітили орієнтовно 26 лютого.

Член громадської ради КМДА Сергій Бригадир повідомив, що на місце події приїжджали комунальники. Вони повісили червону стрічку.

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Щоправда, за словами Бригадира, стрічку зірвали й люди продовжують безперешкодно гуляти скляним мостом.

Чергова аварія на "мосту Кличка" стала настільки рутинною, що секцію тріснутого скла вже навіть не огороджують і не охороняють. Приїздили комунальники та ставили "лєнточку" але люди її зривають і вони не можуть дати раду цій проблемі,

– написав Бригадир.

Він також закликав мера Києва Віталія Кличка та столичних рятувальників звернути увагу та розібратися з проблемою, поки не сталась трагедія.

Що відомо про "міст Кличка"? Це великий пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у Києві. "Кличковим мостом" його називають, оскільки його за своєї каденції встановив чинний мер Києва. Для Віталія Кличка саме цей міст є найбільшою гордістю на посаді мера. Це великий пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у Києві. "Кличковим мостом" його називають, оскільки його за своєї каденції встановив чинний мер Києва. Для Віталія Кличка саме цей міст є найбільшою гордістю на посаді мера.

Зауважимо, що через скляні конструкції міст й справді виглядає дещо незвично та красиво. Водночас це ж скло дуже часто тріскає, що стає причиною для жартів у соціальних мережах. Проблеми зі скляною підлогою мосту почалися буквально відразу після відкриття.

Попередні інциденти з "мостом Кличка"

За 2 дні після урочистого відкриття мосту тріснула скляна вставка. Сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. За іншою версією – у міст стріляли.

Після того, як комунальники замінили тріснуте скло інцидент повторився. За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було.

Трохи менше, ніж за місяць на мосту з'явилася нова тріщина. Пошкодження утворилися біля основи одного з огороджень.

Наступним "втомилося" бічне скло. Тоді територію навколо проблемної зони обгородили, однак міст для переходу не закривали.

Після чергової тріщини у соціальних мережах почали жартувати, що скло – це, звісно, красиво, але з металу воно було б якось надійніше.

Ще один інцидент зі скляними вставками стався не так давно – 18 грудня. На одній з ділянок конструкції в черговий раз тріснуло скло.