За прогнозами, буде не лише гроза зі шквальним вітром, а й град. У КМДА повідомили, що готуються до негоди.
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Що радять робити під час грози
- Під час грози слід зачинити вікна й не підходити до них.
- Також не варто братися за металеві вхідні двері.
- Якщо ви побачите падіння дерев чи гілок, потрібно звертатися на гарячу лінію "101".
- При травмуванні людей закликають одразу у швидку допомогу на "103".
Прогноз погоди в Києві на 26 червня / Дані Укргідрометцентру
Що робитиме КМДА
Під час найсильнішої зливи в місцях, де можливе підтоплення, чергуватиме додаткова спецтехніка. Фахівці "Київавтодор"планують одразу починати відкачувати воду, якщо вона буде накопичуватись.