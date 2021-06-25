У Києві оголосили 1 рівень небезпеки: очікуються грози та град

Український гідромедцентр повідомив жителів Києва про негоду, яка насувається на столицю. У суботу, 26 червня, в місті буде оголошений 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.

За прогнозами, буде не лише гроза зі шквальним вітром, а й град. У КМДА повідомили, що готуються до негоди.

Актуально Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео

Що радять робити під час грози

Під час грози слід зачинити вікна й не підходити до них.

Також не варто братися за металеві вхідні двері.

Якщо ви побачите падіння дерев чи гілок, потрібно звертатися на гарячу лінію "101".

При травмуванні людей закликають одразу у швидку допомогу на "103".



Прогноз погоди в Києві на 26 червня / Дані Укргідрометцентру

Що робитиме КМДА

Під час найсильнішої зливи в місцях, де можливе підтоплення, чергуватиме додаткова спецтехніка. Фахівці "Київавтодор"планують одразу починати відкачувати воду, якщо вона буде накопичуватись.