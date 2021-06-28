У Києві з Дніпра витягнули тіло людини: фото
28 червня 2021 , 17:16Читать новость на русском
Джерело:Київське ГУ ДСНС
Київські рятувальники 27 червня дістали з Дніпра тіло людини. Потопельником виявився чоловік. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Трагічний випадок трапився в Оболонській затоці. Тіло чоловіка лежало за 30 метрів від берега.
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Рятувальники дістали з води тіло людини
- О 20:20 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців.
- Поліцейські розповіли, що в Оболонській затоці знайшли тіло людини.
- На місце події негайно виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення.
- Рятувальники встановили, що тіло чоловіка перебувало на глибині 5 метрів на відстані 30 метрів від берега.
- За допомогою водолазно-рятувального спорядження його витягли на берег та передали правоохоронцям.
- Наразі вони встановлюють причини та обставини трагічного випадку.
Рятувальники витягли тіло потопельника / Фото Київське ГУ ДСНС