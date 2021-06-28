У Києві з Дніпра витягнули тіло людини: фото

Київські рятувальники 27 червня дістали з Дніпра тіло людини. Потопельником виявився чоловік. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Трагічний випадок трапився в Оболонській затоці. Тіло чоловіка лежало за 30 метрів від берега.

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Рятувальники дістали з води тіло людини

О 20:20 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців.

Поліцейські розповіли, що в Оболонській затоці знайшли тіло людини.

На місце події негайно виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Рятувальники встановили, що тіло чоловіка перебувало на глибині 5 метрів на відстані 30 метрів від берега.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження його витягли на берег та передали правоохоронцям.

Наразі вони встановлюють причини та обставини трагічного випадку.



Рятувальники витягли тіло потопельника / Фото Київське ГУ ДСНС