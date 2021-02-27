У Києві 28 лютого можуть обмежити роботу 3 станцій метро
У столиці 28 лютого можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого". Причина – проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський".
Джерело:"Інформатор"
Деякі зміни в роботі Київського метрополітену можливі у другій половині дня 28 лютого.
Читайте також ЄБРР надав київському метро 50 мільйонів євро на придбання нових вагонів
Зміни роботи метро в Києві
У зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі столичної підземки,
– йдеться у повідомленні.
Після закінчення гри для безпечного і перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід до станцій метро:
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".
До таких кроків вдаються з міркувань безпеки – аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Поділитися новиною