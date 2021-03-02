У Києві 3 станції метро зачинять на вхід для пасажирів
3 станції метро Києва зачинять на вхід через зустріч Динамо з Колосом / КМДА
Обмеження для пасажирів вводитимуть 3 березня через футбольний матч на НСК "Олімпійский", який проходитиме із вболівальниками. На головному стадіоні країни у рамках Кубку України зустрічатимуться київське "Динамо" та "Колос" з Ковалівки.
Джерело:КМДА
Щоб уникнути перевантажень підземки, через велику кількість киян та мешканців столиці чиновники можуть вирішити в традиційний спосіб обмежити входи у найближчі до спортивного комплексу станції.
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Як зазначили у КМДА, обмеження почнуть працювати фактично у години пік: після кінця футбольного матчу, який почнеться о 17:00.
Які станції метро Києва можуть зачинити на вхід через футбол
Спуститися до метро може бути неможливо після гри на станціях метро:
- "Палац спорту";
- "Площа Льва Толстого";
- "Олімпійська".
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