У Києві у багатоповерхівці на вулиці Якуба Коласа, 23 31 грудня 2020 року виявили гранати. Правоохоронці вже евакуювали мешканців будинку.

Деталі інциденту

В одному з під'їздів на третьому поверсі жінка знайшла біля дверей сусідів боєприпаси із запалом. На місце події відразу ж викликали вибухотехніків. Про це повідомляє телеграм-канал Dtp.kiev.ua.

Актуально Вибуховий пристрій підклали ще й під дверима батьків дружини Шабуніна

За даними телеграм-каналів, гранати виявилися бойовими.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки, правоохоронці та рятувальники.

Дивіться відео з місця замінування будинку у Києві:

Зауважимо, раніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що вибуховий пристрій підклали під двері батьків його дружини, які проживають на Борщагівці у Києві. Він додав, що всіх мешканців 9-поверхівки евакуювали. Ймовірно, мовиться про те саме замінування, адже вулиця Якуба Коласа розташована у районі Борщагівки.

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