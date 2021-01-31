У Києві горів торговий центр "Корал". Він розташований на вулиці Милославській 6, що у Деснянському районі столиці.

Джерело: ДСНС

Рятувальників повідомили про загоряння 31 січня о 5:34. Менше ніж за годину пожежу вдалося локалізувати, а згодом – ліквідувати.

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Надзвичайники, які приїхали на виклик, з'ясували, що пожежа спалахнула у кімнаті охорони, розташованій першому поверсі торгового центру.

Охоронця закладу, який перебував на третьому поверсі, вдалося врятувати. Між другим та третім поверхами виявили тіло загиблого чоловіка.



Пожежа забрала життя чоловіка / Фото ДСНС

Загалом пожежа охопила площу у 50 квадратних метрів Причини та обставини інциденту будуть встановлювати правоохоронці.

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