У Києві спалахнула пожежа у торговому центрі: є загиблий

31 січня 2021 , 15:35
Читать новость на русском

У Києві горів торговий центр "Корал". Він розташований на вулиці Милославській 6, що у Деснянському районі столиці.

Джерело: ДСНС

Рятувальників повідомили про загоряння 31 січня о 5:34. Менше ніж за годину пожежу вдалося локалізувати, а згодом – ліквідувати.

Читайте також У Києві пожежники врятували кота з вогняної пастки: щемливе фото

Надзвичайники, які приїхали на виклик, з'ясували, що пожежа спалахнула у кімнаті охорони, розташованій першому поверсі торгового центру.

Охоронця закладу, який перебував на третьому поверсі, вдалося врятувати. Між другим та третім поверхами виявили тіло загиблого чоловіка.


Пожежа забрала життя чоловіка / Фото ДСНС

Загалом пожежа охопила площу у 50 квадратних метрів Причини та обставини інциденту будуть встановлювати правоохоронці.

Обстріл будинку на Позняках

  • Напередодні невідомі обстріляли вікна однієї з багатоповерхівок на Позняках у столиці.
  • На фото, оприлюднених жителями будинку у мережі, видно дірки від куль у склі.
  • Місцеві мешканці припустили, що стріляти з травматичної зброї. Інших подробиці наразі немає.