Забив табуретом та зарізав ножем: у Києві 34-річний чоловік жорстоко вбив товариша
За холоднокровне вбивство, вчинене у Солом'янському районі столиці в лютому 2019 року, 34-річний киянин отримав 15 років тюрми. 16 березня судді оголосили йому обвинувальний вирок.
Джерело:Прокуратура Києва
Як довели прокурори та слідчі, напередодні вбивства злочинець випадково познайомився з чоловіком. Вже за кілька годин потому вони разом випивали оковиту.
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Безліч ударів по голові та тілу
- Слідчі з'ясували, що під час пиятики, у квартирі потерпілого на вулиці Шовкуненка засуджений холоднокровно вбив товариша по чарці.
- Він завдав чоловіку 25 ударів табуретом по голові, після чого почав різати його ножем.
- На тілі вбитого експерти знайшли 17 непроникаючих колото-різаних поранень грудей, живота та кінцівок та по одній проникаючій ножовій рані в грудях та животі.
Від отриманих травм та поранень чоловік помер на місці злочину, а злочинець перевдягнувся у його речі, забрав цінні речі та втік.
Затримали його правоохоронці неподалік від будинку, де сталося вбивство.
Під час досудового розслідування зловмисник перебував у слідчому ізоляторі. Судді визнали його винним у скоєнні вбивства та крадіжки та вирішили покарати 15 роками ув'язнення. До того, як вирок набере чинності, засуджений перебуватиме під вартою.
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