Забив табуретом та зарізав ножем: у Києві 34-річний чоловік жорстоко вбив товариша

16 березня 2021 , 14:56
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Джерело:

Прокуратура Києва

За холоднокровне вбивство, вчинене у Солом'янському районі столиці в лютому 2019 року, 34-річний киянин отримав​​ 15 років тюрми. 16 березня судді оголосили йому обвинувальний вирок.

Як довели прокурори та слідчі, напередодні вбивства злочинець випадково познайомився з чоловіком. Вже за кілька годин потому вони разом випивали оковиту.

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Через конфлікт, який раптом виник між товаришами по чарці, злочинець почав бійку із новим знайомим.

Безліч ударів по голові та тілу

  • Слідчі з'ясували, що під час пиятики, у квартирі потерпілого на вулиці Шовкуненка засуджений холоднокровно вбив товариша по чарці.
  • Він завдав чоловіку 25 ударів табуретом по голові, після чого почав різати його ножем.
  • На тілі вбитого експерти знайшли 17 непроникаючих колото-різаних поранень грудей, живота та кінцівок та по одній проникаючій ножовій рані в грудях та животі.

Від отриманих травм та поранень чоловік помер на місці злочину, а злочинець перевдягнувся у його речі, забрав цінні речі та втік.

Затримали його правоохоронці неподалік від будинку, де сталося вбивство.

Під час досудового розслідування зловмисник перебував у слідчому ізоляторі. Судді визнали його винним у скоєнні вбивства та крадіжки та вирішили покарати 15 роками ув'язнення. До того, як вирок набере чинності, засуджений перебуватиме під вартою.