Забив табуретом та зарізав ножем: у Києві 34-річний чоловік жорстоко вбив товариша

Джерело:Прокуратура Києва
За холоднокровне вбивство, вчинене у Солом'янському районі столиці в лютому 2019 року, 34-річний киянин отримав 15 років тюрми. 16 березня судді оголосили йому обвинувальний вирок.
Як довели прокурори та слідчі, напередодні вбивства злочинець випадково познайомився з чоловіком. Вже за кілька годин потому вони разом випивали оковиту.
Дивіться також Під Києвом біля приватного будинку пролунав потужний вибух, є загиблий: фото
Від отриманих травм та поранень чоловік помер на місці злочину, а злочинець перевдягнувся у його речі, забрав цінні речі та втік.
Затримали його правоохоронці неподалік від будинку, де сталося вбивство.
Під час досудового розслідування зловмисник перебував у слідчому ізоляторі. Судді визнали його винним у скоєнні вбивства та крадіжки та вирішили покарати 15 роками ув'язнення. До того, як вирок набере чинності, засуджений перебуватиме під вартою.