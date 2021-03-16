Забив табуретом та зарізав ножем: у Києві 34-річний чоловік жорстоко вбив товариша

За холоднокровне вбивство, вчинене у Солом'янському районі столиці в лютому 2019 року, 34-річний киянин отримав​​ 15 років тюрми. 16 березня судді оголосили йому обвинувальний вирок.

Як довели прокурори та слідчі, напередодні вбивства злочинець випадково познайомився з чоловіком. Вже за кілька годин потому вони разом випивали оковиту.

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Через конфлікт, який раптом виник між товаришами по чарці, злочинець почав бійку із новим знайомим.

Безліч ударів по голові та тілу

Слідчі з'ясували, що під час пиятики, у квартирі потерпілого на вулиці Шовкуненка засуджений холоднокровно вбив товариша по чарці.

Він завдав чоловіку 25 ударів табуретом по голові, після чого почав різати його ножем.

На тілі вбитого експерти знайшли 17 непроникаючих колото-різаних поранень грудей, живота та кінцівок та по одній проникаючій ножовій рані в грудях та животі.

Від отриманих травм та поранень чоловік помер на місці злочину, а злочинець перевдягнувся у його речі, забрав цінні речі та втік.

Затримали його правоохоронці неподалік від будинку, де сталося вбивство.

Під час досудового розслідування зловмисник перебував у слідчому ізоляторі. Судді визнали його винним у скоєнні вбивства та крадіжки та вирішили покарати 15 роками ув'язнення. До того, як вирок набере чинності, засуджений перебуватиме під вартою.