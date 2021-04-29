Лише за попереднім записом: у Києві з 5 травня ЦНАПи почнуть приймати відвідувачів
З послабленням карантину кияни зможуть отримати повний доступ до адміністративних послуг. Спеціалізовані центри почнуть приймати клієнтів та видавати документи з 5 травня. Втім, ЦНАПи працюватимуть лише за попереднім записом.
Джерело:КМДА
Про відкриття ЦНАПів для всіх киян, які записалися до електронної черги, повідомила директорка департаменту надання адміністративних послуг Києва Наталія Шамрай. За словами чиновниці, центри повертаються до роботи у звичайному карантинному режимі.
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Під час локдауну ЦНАПи надавали киянам послуги за допомогою поштового зв’язку чи онлайн.
Як записатися на прийом до Центрів надання адміністративних послуг у Києві під час карантину
Як стверджує Шамрай, якщо у квітні ЦНАПи могли отримувати документи від киян лише у термінових випадках, з пом'якшенням карантину ситуація зміниться.
З 5 травня до центрів можна буде потрапити на прийом, записавшись кількома способами:
- за допомогою застосунку PQService;
- подзвонивши телефонами: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39;
- через сайт адміністративних послуг: http://kyivcnap.gov.ua/Equeue/Register;
Можна отримати 15 послуг онлайн
Хоча відвідувачі зможуть приходити за отриманням адміністративних послуг безпосередньо до закладів, на час карантину через пандемію COVID-19 досі можна буде отримувати послуги в режимі онлайн. Повний перелік послуг можна подивитися за посиланням: https://cutt.ly/obior2A.
Крім того, деякі послуги у ЦНАПах надаватимуть за допомогою пошти. Із їх переліком можна ознайомитись тут: https://cutt.ly/sbiomLv.
Ми робимо усе для безпечного перебування відвідувачів у приміщеннях ЦНАПів. Попри це, ми просимо заявників за можливості отримувати послуги онлайн або за допомогою поштового зв’язку,
– підкреслила Шамрай.
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