Лише за попереднім записом: у Києві з 5 травня ЦНАПи почнуть приймати відвідувачів

З послабленням карантину кияни зможуть отримати повний доступ до адміністративних послуг. Спеціалізовані центри почнуть приймати клієнтів та видавати документи з 5 травня. Втім, ЦНАПи працюватимуть лише за попереднім записом.

Про відкриття ЦНАПів для всіх киян, які записалися до електронної черги, повідомила директорка департаменту надання адміністративних послуг Києва Наталія Шамрай. За словами чиновниці, центри повертаються до роботи у звичайному карантинному режимі.

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Під час локдауну ЦНАПи надавали киянам послуги за допомогою поштового зв’язку чи онлайн.

Як записатися на прийом до Центрів надання адміністративних послуг у Києві під час карантину

Як стверджує Шамрай, якщо у квітні ЦНАПи могли отримувати документи від киян лише у термінових випадках, з пом'якшенням карантину ситуація зміниться.

З 5 травня до центрів можна буде потрапити на прийом, записавшись кількома способами:

за допомогою застосунку PQService;

подзвонивши телефонами: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39;

через сайт адміністративних послуг: http://kyivcnap.gov.ua/Equeue/Register;

Можна отримати 15 послуг онлайн

Хоча відвідувачі зможуть приходити за отриманням адміністративних послуг безпосередньо до закладів, на час карантину через пандемію COVID-19 досі можна буде отримувати послуги в режимі онлайн. Повний перелік послуг можна подивитися за посиланням: https://cutt.ly/obior2A.

Крім того, деякі послуги у ЦНАПах надаватимуть за допомогою пошти. Із їх переліком можна ознайомитись тут: https://cutt.ly/sbiomLv.

Ми робимо усе для безпечного перебування відвідувачів у приміщеннях ЦНАПів. Попри це, ми просимо заявників за можливості отримувати послуги онлайн або за допомогою поштового зв’язку,

– підкреслила Шамрай.