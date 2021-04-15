У Києві влада вирішила дозволити адвокатам користуватися громадським транспортом під час локдауну без спеціальних перепусток. Вони можуть проїхати за службовим посвідченням.

Про це заявив 15 квітня заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. За його словами таке рішення ухвалене Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Адвокатам не потрібні спецперепустки

Бондаренко наголосив, що навіть під час жорсткого карантину необхідно забезпечити захист прав людей.

Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян,

– написав він.

Нагадуємо, що в Києві продовжили жорсткий карантин до кінця квітня. Він передбачає заборону на вільні перевезення громадським транспортом, а також закриття дитячих садочків та інших навчальних закладів.