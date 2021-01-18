В київському аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, який намагався провезти в Україну пів кілограму кокаїну. "Товар", вартість якого на чорному ринку становить понад 2 мільйонів гривень, чоловік заховав у банку від овочевого супу.

З якої саме країни прибув контрабандист не повідомляється. Його затримано за керівництва Київської обласної прокуратури, про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

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Кокаїн був загорнутий у пакет та ймовірно був у рідині, яка була схожа на суп. Це банка продукції компанії Struik – виробник харчових продуктів з Нідерландів. Можливо саме з цієї країни й везли "товар".

Вилучений кокаїн / Фото Офісу генпрокурора

Перевізника затримали / Фото Офісу генпрокурора

Що загрожує іноземцю?

У разі доведення вини у суді, він може опинитися у тюрмі на строк від 8 до 10 років.