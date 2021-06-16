Рознімати собак намагалися їх власники, але вгамувати розлючену тварину не могли навіть численними ударами по морді. Врятував ситуацію боєць Нацгвардії, який проходив повз.

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Наскільки серйозно постраждав маленький песик, невідомо.

Довелося задіяти ніж

Судячи з відео, яке зняли очевидці події, всі спроби власників тварин витягти вухо такси зі щелеп собаки бійцівської породи виявилися марними.

Для того, щоб врятувати таксу, її хазяїн відчайдушно колотив стафа по морді. Втім, хватку він не послаблював.

У ситуацію втрутився нацгвардієць, який взяв у когось зі свідків ніж та, не розкривши його, змусив тер'єра розімкнути щелепи.

Чи працювали на місці події правоохоронці та чи покарали вони власника бійцівського пса, невідомо. Згідно зі статтею 154 Кодекса України про адміністративні правопорушення, вигул собак без намордників карається штрафом від 17 до 51 гривні.

Дивіться відео, як рятували таксу, котру покусав стаф (18+):