Нападника вже знайшли. Він вибачився й готовий компенсувати збитки. Втім, у цій ситуації осоромився заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він публічно заявив, що у злочині підозрюють Романа Романюту, а коли з’ясувалось, що це зовсім інша особа, навіть не вибачився.

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Деталі інциденту

Чоловік на Ford посигналив водію Volkswagen Touareg, оскільки він спричинив аварійну ситуацію – розвернувся на перехресті, не пропустивши зустрічну автівку.

Така реакція водія не сподобалась порушнику й він наздогнав його на дорозі, небезпечно підрізавши й перегородив шлях.

Ми з чоловіком їхали зі старого центру в бік дому. Він перед нами розвернувся, нам здалось, що різко. Чоловік посигналив йому. Цей чоловік хотів нас за це провчити,

– розповіла дружина постраждалого водія.

Агресивний водій спортивної зовнішності вискочив з машини й направився до "кривдника". Люди у Ford зрозуміли, що їм потрібно якось захищатися від нападника й дістали газовий балончик.

Втім, Євген Менесенко – так звуть нападника, пішов у свою машину й дістав биту. Неї він побив машину "опонента" й вдарив чоловіка по голові.

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Геращенко не вибачився

Заступник Арсена Авакова поспішив повідомити про те, що поліція вже встановила особу нападника й назвав прізвище – Роман Романюта. Саме його Антон Геращенко оголосив у розшук. Втім, як з’ясувалось це був не Романюта. Чоловік пояснив, що віддав свою машину із номером "Legioner" у оренду.

На своїй сторінці у фейсбуці Романюта звернувся до Геращенка й попросив його бути уважнішим.

Втім, Антон Геращенко вирішив не вибачатися у такий ситуації, а відредагував свій допис, написавши, що "якщо на відео не пан Романюта, а дуже схожа на нього особа, якій він дав у користування своє авто, то чим швидше він про це повідомить органи поліції, тим буде краще для встановлення істини по справі і притягнення винного до відповідальності".

Скриншот посту Антона Геращенка

Нападник знайшовся сам

Про особу справжнього нападника дізнались із поста сестри постраждалої жінки. Вона опублікувала фото агресивного водія й написала, що він сам вийшов на зв'язок й попросив вибачення. Євген Менесенко також погодився компенсувати збитки.

Звернувся невідомий із закритого профілю. Він представився третьою стороною та сказав, що нападник вибачається та готовий примиритися,

– каже сестра потерпілої Олени Катерина Деряга.

Зі слів дружини постраждалого водія, він не отримав серйозних травм.

Родина звернулася до поліції і там порушили справу спершу через завдання легких тілесних ушкоджень, але згодом перекваліфікували на хуліганство.

Пояснення нападника

Євген Менесенко пояснив, що наздогнав Ford нібито, щоб просто поговорити, а коли побачив, що на нього спрямували газовий балончик, то розлютився.