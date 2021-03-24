У Києві активісти облили фарбою заправки Glusco: фото
У Києві активісти облили фарбою заправки Glusco / nationalcorps
У Києві 24 березня активісти блокували роботу заправок Glusco та розмалювали їх фарбою. Стверджують, що на АЗС не платять податки та торгують неякісним пальним.
Джерело:dtp.kiev.ua
Крім того, на думку активістів, весь прибуток з АЗС отримує Росія.
До речі Glusco прокоментувала обшуки та запевнила, що справно сплачує податки
Заправки розмалювали
Члени "Нацкорпусу" закликали владу розширити санкції проти російського бізнесу в Україні, а українців – не обслуговуватися на заправках Glusco.
Будь-які півкроки у боротьбі з окупантами просто неприпустимі. Нещодавно СБУ почали масові перевірки АЗС Glusco, але заправки продовжують працювати,
– заявили активісти.
Отож вони обклеїли заправки плакатами, облили двері червоною фарбою.
У Києві розмалювали заправки Glusco / Фото "Нацкорпусу":
Обшуки на заправках: що відомо
- У Службі безпеки України підозрюють Glusco у реалізації неякісних нафтопродуктів. Через це Україна, ймовірно, втратила щонайменше 240 мільйонів гривень.
- Відтак поліцейські провели обшуки на 3 нафтобазах і 105 автозаправках мережі.
- В АЗС кажуть, що обвинувачення СБУ "виглядають дивно". Запевняють, що за весь час роботи компанія сплатила до бюджету 10 мільярдів гривень.
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