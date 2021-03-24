У Києві активісти облили фарбою заправки Glusco: фото

У Києві 24 березня активісти блокували роботу заправок Glusco та розмалювали їх фарбою. Стверджують, що на АЗС не платять податки та торгують неякісним пальним.

Крім того, на думку активістів, весь прибуток з АЗС отримує Росія.

До речі Glusco прокоментувала обшуки та запевнила, що справно сплачує податки

Заправки розмалювали

Члени "Нацкорпусу" закликали владу розширити санкції проти російського бізнесу в Україні, а українців – не обслуговуватися на заправках Glusco.

Будь-які півкроки у боротьбі з окупантами просто неприпустимі. Нещодавно СБУ почали масові перевірки АЗС Glusco, але заправки продовжують працювати,

– заявили активісти.

Отож вони обклеїли заправки плакатами, облили двері червоною фарбою.

У Києві розмалювали заправки Glusco / Фото "Нацкорпусу":

Обшуки на заправках: що відомо