У Києві активісти облили фарбою заправки Glusco: фото

Джерело:dtp.kiev.ua
У Києві 24 березня активісти блокували роботу заправок Glusco та розмалювали їх фарбою. Стверджують, що на АЗС не платять податки та торгують неякісним пальним.
Крім того, на думку активістів, весь прибуток з АЗС отримує Росія.
До речі Glusco прокоментувала обшуки та запевнила, що справно сплачує податки
Члени "Нацкорпусу" закликали владу розширити санкції проти російського бізнесу в Україні, а українців – не обслуговуватися на заправках Glusco.
Будь-які півкроки у боротьбі з окупантами просто неприпустимі. Нещодавно СБУ почали масові перевірки АЗС Glusco, але заправки продовжують працювати,
– заявили активісти.
У Києві розмалювали заправки Glusco / Фото "Нацкорпусу":