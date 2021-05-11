У Києві на Амосова ліквідували серйозну пожежу: горіли склади

У Києві 11 травня на вулиці Амосова, 9, рятувальники ДСНС ліквідували серйозну пожежу. Загорілись склади.

Наразі вогонь повністю потушений. На щастя, ніхто не постраждав – обійшлося без жертв.

Нещодавно сталось Пожежа у Львові біля мотозаводу: людей знімали вишкою з 9 поверху – фото, відео

Що відомо про пожежу

Вогонь охопив 400 квадратних метрів – горіла одноповерхова будівля, яку наразі не використовують.

Це територія складських приміщень у Солом’янському районі столиці.

Рятувальникам довелося понад годину боротися з вогнем. О 18:03 пожежу було локалізовано.

На місці працювали 8 одиниць спецтехніки та 36 рятувальників.

Нещодавні резонансні пожежі у Києві

У Києві між подружжям виник конфлікт. Опісля чоловік у стані алкогольного сп’яніння взяв запальничку та підпалив речі на балконі.

А на Березняках у Києві сталася пожежа в торговельному центрі. Всіх відвідувачів та працівників торговельного центру терміново евакуювали на вулицю.